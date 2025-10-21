Einst war es üblich, Kindern in den USA erst ab drei Jahren Erdnüsse zu geben, um Allergien zu verhindern. Bis 2015 ein Umdenken einsetzte - aus heutiger Sicht ein voller Erfolg. Vor einem Jahrzehnt belegte eine wegweisende Studie, dass Erdnussallergien verhindert werden können, wenn schon Säuglinge Erdnussprodukte essen. 2015 empfahlen medizinische Leitlinien in den USA daraufhin, bereits ab dem vierten Monat Erdnussprodukte an Kleinkinder zu verfüttern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab