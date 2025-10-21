FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.10.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 300 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GORE STREET ENERGY STORAGE FUND TO 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND TARGET TO 77 (76) P - 'EW' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2460) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 250 (340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 170 (195) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CVS GROUP TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 245 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1495 (1490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 487 (494) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIG PLC PRICE TARGET TO 9.60 (13.50) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3489 (3482) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2820 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1055 (1000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'NEUTRAL'
