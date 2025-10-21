© Foto: DroneShieldEin Umsatz, der knallt, eine Rallye, die wieder bebt: DroneShield ist zurück auf der Überholspur!Die Aktien von DroneShield sind am Dienstag um mehr als acht Prozent auf 4,86 AU$ gesprungen und haben damit eine siebentägige Verlustserie beendet. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des australischen Anbieters von Anti-Drohnen-Technologie um mehr als 500 Prozent erhöht. Hintergrund der Rallye sind starke Geschäftszahlen, strategische Personalentscheidungen und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Sicherheitstechnologien. Im dritten Quartal erzielte DroneShield laut Börsenmitteilung einen Rekordumsatz von 92,9 Millionen AU$, nach lediglich 7,8 Millionen AU$ im Vorjahreszeitraum. Für das …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE