Die DroneShield-Aktie geriet in den letzten beiden Handelswochen mächtig unter die Räder und verlor seit ihrem Allzeithoch über -30% an Wert. Doch am gestrigen Montag meldete sich der australische Drohnenabwehrspezialist mit einem Kursplus von fast +15% zurück. Gab es gute Nachrichten von DroneShield und wie sollten Anleger darauf reagieren? Atemberaubendes Wachstum DroneShield lieferte zum Wochenauftakt in der Tat sehr gute Nachrichten in Form der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de