Das niederländisch-deutsche Energiemanagement-Unternehmen tritt im Zuge der Kooperation als Generalunternehmen auf. Der tschechische Technologieanbieter liefert die Hardware-Komponenten. Iwell Germany und Volthein verkündeten am Montag ihre Zusammenarbeit, um künftig die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz mit integrierten, intelligent gesteuerten Batteriespeichersystemen zu versorgen. Die Unternehmen reagierten damit auf den wachsenden Bedarf an flexiblen, dezentralen Speicherlösungen. Ihr Angebot sei für Stadtwerke, Energieversorger, Transportunternehmen oder Logistiker
