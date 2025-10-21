Alibaba hat anscheinend ein System kreiert, das die GPU-Nutzung im KI-Bereich radikal verringert. Ob es sich dabei auch um eine Art "DeepSeek-Moment" handelt, ist allerdings noch offen. Alibaba scheint ein neues System entwickelt zu haben, das die Anzahl der für die Bedienung großer Sprachmodelle benötigten Nvidia-GPUs um 82 Prozent reduziert. Das Ergebnis, das auf dem ACM Symposium on Operating Systems (SOSP) 2025 in Seoul vorgestellt wurde, deutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n