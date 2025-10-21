Die Friedrich Vorwerk-Aktie schießt am Dienstagmorgen um +15% nach oben auf ein neues Allzeithoch und überspringt erstmals fast die Marke von 100 €. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Kurs des Infrastrukturdienstleisters um +250% zugelegt. Was steckt hinter der fantastischen Performance der Vorwerk-Aktie? Umsatz- und Gewinnprognose rauf Auslöser des kräftigen Kurssprungs der Vorwerk-Aktie ist die Anhebung der Umsatzprognose für das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
