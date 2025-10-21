Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.235 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, die Münchener Rück und die Allianz, am Ende Siemens Energy, Siemens und BASF.



"Der Dax notiert aktuell auf seinem Eröffnungskursniveau", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer wurden in den letzten Handelswochen von einer Vielzahl an Marktthemen beeinflusst, und diese wechseln aktuell, je nach geopolitischer Gemengelage, ihre Gewichtungen." Dadurch entstehe oft eine Patt-Situation zwischen den Optimisten und den Pessimisten an den Finanzmärkten.



"Eine Übergewichtung bzw. Clusterung von Themen hat derzeit noch nicht stattgefunden, sodass die Aktienmärkte in eine Konsolidierungsbewegung eingeschwenkt sind", so Lipkow. "Sollte es jedoch in den kommenden Handelstagen, durch zum Beispiel die Berichtssaison, zu Verschiebungen oder Zusammenballungen kommen, kann sich das Handelsbild schnell wieder ändern." Die Bewertungsniveaus seien derzeit nicht niedrig und die Euphorielevel in einzelnen Sektoren, wie zum Beispiel KI und den Halbleitern, sehr hoch. Das sei eine "sehr komplexe Situation", die durch das Ausbleiben der offiziellen US-Konjunktur- und Preisdaten zusätzlich dynamisiert werde, sagte der Marktexperte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1615 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,52 US-Dollar; das waren 51 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur