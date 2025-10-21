Auf einer Reihe von Industrie- und Lagerhallen ist die Installation von PV-Modulen aus statischen Gründen häufig schwierig. Ein Projekt auf dem Dach einer Produktionshalle der Zehnder Group in Gränichen (Schweiz) zeigt, dass mit besonders leichten Modulen und einem Klebeverfahren eine Lösung gefunden werden kann. Realisiert hat das Projekt die Ampere Dynamic als Projektentwickler im Auftrag von Zehnder in Kooperation mit dem Netzbetreiber AEW Energie AG. Die Module mit einem geringen Gewicht von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
