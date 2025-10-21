Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Aberdeen sieht sich wieder auf einem guten Weg, so die Experten von "FONDS professionell". Anleger hätten über Jahre unter dem Strich Geld von dem schottisch-britischen Anbieter abgezogen. "Wir verzeichnen wieder Mittelzuflüsse - sowohl im institutionellen wie im Wholesale-Geschäft. Auf den letztgenannten Bereich wollen wir uns in Zukunft stärker fokussieren", habe Pascale-Céline Cadix, Wholesale-Vertriebsleiterin für Deutschland und Österreich bei Aberdeen, im Interview mit FONDS professionell gesagt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
