Luxemburg - Das erste Abkommen des Vertragspakets zwischen der Schweiz und der EU kann unterzeichnet werden. Die Mitgliedstaaten der EU ermächtigten am Dienstag in Luxemburg die Europäische Kommission, das EU-Programmabkommen mit Bern zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung des EU-Programmabkommens (EUPA) soll am 10. November in Bern erfolgen, wie der Rat der Europäischen Union (EU) am Dienstag mitteilte. Das EUPA regelt die Teilnahme der Schweiz an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
