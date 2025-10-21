EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Prognose/Expansion

HIVE Digital Technologies strebt für 2026 eine Leistung von 35 EH/s an - mittels einer neu unterzeichneten Vereinbarung über den Ausbau der Wasserkraft in Paraguay um 100 MW und einer Verfünffachung der HPC- und KI-Aktivitäten durch strategische Partnerschaften mit Bell Canada

Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 21. Oktober 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifizierter Marktführer im Bereich nachhaltiger Blockchain- und künstlicher Intelligenz ("KI") Infrastruktur, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Entwicklung eines zusätzlichen Rechenzentrumscampus mit einer Leistung von 100 Megawatt ("MW") an seinem Standort Yguazú in Paraguay unterzeichnet hat, das mit Strom aus Wasserkraft betrieben wird. Durch diese Phase-3-Erweiterung wird die Gesamtkapazität von HIVE aus erneuerbaren Energien in Paraguay auf 400 MW steigen. Das Management geht davon aus, dass diese Erweiterung, die ebenfalls mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft aus dem Itaipú-Staudamm betrieben wird, die größte Anlage ihrer Art in Paraguay sein wird und das globale Bitcoin-Ziel von HIVE für 2026 auf 35 Exahash pro Sekunde ("EH/s") erhöhen wird.

Strategische Expansion in Paraguay Phase 3 folgt auf den erfolgreichen Abschluss von Phase 1 (April 2025) und Phase 2 (September 2025) und bringt Yguazú auf seine geplante Kapazität von 300 MW, die mit Strom aus sauberer Wasserkraft aus dem Itaipú-Staudamm betrieben wird. Da die zivile und elektrische Infrastruktur bereits für 300 MW ausgelegt ist, wird der Bau von Phase 3 Anfang 2026 beginnen, wobei die vollständige Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2026 geplant ist. Nach Fertigstellung wird der gesamte erneuerbare Infrastruktur-Fußabdruck von HIVE eine Leistung von 540 MW in drei Ländern erreichen - 400 MW in Paraguay und 140 MW in Kanada und Schweden. Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, kommentierte: "Unsere Expansion in Paraguay untermauert die langfristige Vision von HIVE: Skalierung einer nachhaltigen, kostengünstigen digitalen Infrastruktur, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird. HIVE ist in neun Zeitzonen mit fünf Sprachen und drei Ländern tätig und setzt seine Aktivitäten weiterhin mit Effizienz, Innovation und Erstanbietervorteil fort. Wir haben das Bitcoin-Mining von 6 EH/s zu Beginn des Jahres auf heute fast 22 EH/s skaliert und sind auf dem besten Weg, bis zum Jahresende 25 EH/s zu erreichen. Mit der Einführung der ASIC-Miner der nächsten Generation bieten diese zusätzlichen 100 MW einen Weg zu potenziellen 35 EH/s im Jahr 2026 - ein Meilenstein, der sowohl unsere operative Exzellenz als auch unsere globalen Wachstumsambitionen widerspiegelt." Aydin Kilic, President & CEO, fügte hinzu: "Diese Erweiterung stärkt beide Motoren unseres Geschäftsmodells. Das Tier-1-Bitcoin-Mining sorgt für einen robusten Cashflow und Netzwerkanteil, während Tier-3-Hochleistungsdatenverarbeitung ("HPC") und KI - unsere BUZZ HPC-Sparte - für ein diversifiziertes Wachstum im Bereich der Datenverarbeitung der nächsten Generation sorgen. Unter der Leitung von Craig Tavares ist BUZZ HPC unser Kompetenzzentrum für souveräne KI-Cloud- und GPU-beschleunigte Workloads und entwickelt Tier-3+-Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung, die speziell für KI-Modelltraining, Inferenz und wissenschaftliche Datenverarbeitung ausgelegt sind. Unsere strategische Partnerschaft mit Bell Canada im Rahmen der Bell AI Fabric-Initiative integriert die KI-Infrastruktur von BUZZ mit dem nationalen Glasfasernetz und den Datenverarbeitungszentren von Bell, um eines der fortschrittlichsten souveränen KI-Ökosysteme Kanadas zu schaffen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Kunden aus Regierung, Unternehmen und Forschung, sicher auf die GPU-Rechencluster von BUZZ zuzugreifen, die alle mit sauberer Energie betrieben werden. Durch diese Partnerschaft und unseren Ausbau in Toronto erwarten wir, unsere HPC-Kapazität bis 2026 zu verfünffachen. Das turbogeladene zweigleisige Modell von HIVE - Tier 1 für Bitcoin, Tier 3 für KI - positioniert uns als globalen Marktführer für digitale Infrastruktur an der Schnittstelle zwischen Blockchain und künstlicher Intelligenz." Gabriel Lamas, Country President von HIVE Paraguay, erklärte: "Mit dieser zusätzlichen Erweiterung um 100 MW erreicht Yguazú seine volle Auslegungskapazität. Unsere Ingenieurteams sind bereit - die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Fundamente der Umspannstationen wurden fertiggestellt. Dieser Meilenstein stärkt die Position Paraguays als regionaler Knotenpunkt für Innovationen im Bereich saubere Energie und unterstreicht die Rolle von HIVE als vertrauenswürdiger Infrastrukturpartner in Lateinamerika."

Strategischer Ausblick für 2026 Für 2026 erwartet HIVE eine weitere Skalierung sowohl seines Tier-1-Bitcoin- als auch seines Tier-3-HPC-Geschäftsbereichs. Bitcoin-Geschäft: Ziel ist eine weltweite Kapazität von > 35 EH/s, unterstützt durch ASIC-Technologie der nächsten Generation und kostengünstige erneuerbare Energie.

Ziel ist eine weltweite Kapazität von > 35 EH/s, unterstützt durch ASIC-Technologie der nächsten Generation und kostengünstige erneuerbare Energie. HPC & KI-Cloud: Ziel ist eine Verfünffachung der Rechenleistung, um das Training großer Sprachmodelle, KI-Inferenzdienste und souveräne KI-Berechnungen für kanadische Institutionen und Unternehmenskunden zu ermöglichen. Dank strategischer Partnerschaften, Anlagen für erneuerbare Energien und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf operative Exzellenz ist HIVE Digital Technologies einzigartig positioniert, um die nächste Ära der nachhaltigen digitalen Infrastruktur anzuführen.

Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin- als auch High-Performance-Computing-Kunden (HPC). Die zweigleisige Hochleistungs-Infrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und NVIDIA GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die Leistung der bestehenden Betriebe des Unternehmens, den Bau der Anlage des Unternehmens in Yguazú, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und termingerecht abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen, der sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnte; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Anfechtungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein ATM-Programm zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursschwankungen, Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, seine Geschäftstätigkeit auszuüben; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



