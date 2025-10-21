EQS-News: LAIQON AG
LAIQON AG mit starkem AuM-Wachstum seit der HV 2025
Hamburg, 21. Oktober 2025
Die Entwicklung der Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) zeigt eine beeindruckende Wachstumsdynamik: seit der Hauptversammlung am 28. August 2025 stiegen die AuM um weitere 450 Mio. EUR auf insgesamt rund 10,2 Mrd. EUR zum 30. September 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 4,6 %. Gegenüber dem 1. Hj. 2025 (Stand 30.06.2025: 7,0 Mrd. EUR) stiegen die AuM damit um 45,7 %.
Im Segment Asset Management hat der LAIQON-Konzern aktuell ein AuM-Volumen von rund 7,75 Mrd. EUR, im Segment Wealth Management von rund 1,70 Mrd. EUR und im Segment Digital Wealth von rund 0,75 Mrd. EUR.
Die rasante Zunahme des verwalteten Vermögens in den vergangenen Wochen resultiert neben weiteren Vertriebserfolgen wesentlich aus der positiven Performanceentwicklung in allen drei Segmenten.
Damit liegt der LAIQON-Konzern voll in der eigenen Guidance. Der am 3. Juli 2025 angehobene Guidancebereich eines Anstiegs des AuM-Volumens auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR bis Ende 2025 wurde mit dem Monatsabschluss September bereits zum jetzigen Zeitpunkt erreicht.
Für das Jahr 2026(e) werden Umsatzerlöse (brutto) des Konzerns in einer Bandbreite von 53,0 - 58,0 Mio. EUR erwartet. Dabei wird mit einem überproportionalen Anstieg der Umsatzerlöse im 2. Hj. 2026 gerechnet.
Das EBITDA 2026(e) wird in einer Bandbreite von 4,5 - 7,5 Mio. EUR prognostiziert. Dabei sind Performance-Fees des Produktspektrums des LAIQON-Konzerns wie im Jahr 2024 und in gleicher Höhe auch für das Jahr 2025(e) in der Prognose des EBITDA berücksichtigt.
Über die LAIQON AG:
Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,2 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025).
Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.
Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.
Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.
Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.
Kontakt:Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@laiqon.com
