Wenige Wochen nach der Weltpremiere auf der IAA Mobility nimmt Mercedes Bestellungen für den neuen Elektro-GLC an. Der 360 kW starke GLC 400 4MATIC ist ab einem Listenpreis von 71.281 Euro verfügbar - oder ab 475 Euro pro Monat im Privat-Leasing. Die hier genannten Preise beziehen sich auf Deutschland. Laut der Mercedes-Mitteilung kann der elektrische GLC aber ab heute "parallel in nahezu allen europäischen Märkten" bestellt werden. Über 71.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
