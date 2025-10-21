Kornelius Purps (antea): Das Tüpfelchen auf dem i

17.10.2025 -
Quartalsreports: Das Tüpfelchen auf dem i
Die Aktienmärkte präsentieren sich zum Ende dieser Woche hin mit deutlicher Schlagseite. Auslöser sind - ähnlich wie im März 2023 - Sorgen um Forderungsausfälle im Bereich der amerikanischen Regionalbanken. Die großen US-Finanzinstitute präsentieren sich zunächst unbeeindruckt. JP Morgan, Goldman Sachs & Co. konnten die Anleger in den vergangenen Tagen mit ihren Quartalsberichten überzeugen. Auch in Deutschland und Europa nimmt die Quartalsberichtssaison ab kommender Woche wieder Fahrt auf. Was erwarten die Analysten? Und reichen gute Unternehmenszahlen aus, die Aktienmärkte wieder zu stabilisieren?
