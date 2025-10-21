Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
21.10.2025 14:22 Uhr
187 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Kornelius Purps (antea): Das Tüpfelchen auf dem i

17.10.2025 -

Quartalsreports: Das Tüpfelchen auf dem i

Die Aktienmärkte präsentieren sich zum Ende dieser Woche hin mit deutlicher Schlagseite. Auslöser sind - ähnlich wie im März 2023 - Sorgen um Forderungsausfälle im Bereich der amerikanischen Regionalbanken. Die großen US-Finanzinstitute präsentieren sich zunächst unbeeindruckt. JP Morgan, Goldman Sachs & Co. konnten die Anleger in den vergangenen Tagen mit ihren Quartalsberichten überzeugen. Auch in Deutschland und Europa nimmt die Quartalsberichtssaison ab kommender Woche wieder Fahrt auf. Was erwarten die Analysten? Und reichen gute Unternehmenszahlen aus, die Aktienmärkte wieder zu stabilisieren?

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2025 Asset Standard
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.