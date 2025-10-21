© Foto: Tada Images - stock.adobe.comVisa und Edenred gehen eine strategische Partnerschaft ein, um den digitalen Zahlungsverkehr auszubauen. Die Aktie von Edenred legte daraufhin kräftig zu.Der französische Zahlungsdienstleister Edenred vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Kreditkartenriesen Visa. Beide Unternehmen kündigten eine strategische Partnerschaft an, um Innovationen im digitalen Zahlungsverkehr zu beschleunigen und ihre Position im globalen PayTech-Ökosystem auszubauen. An der Pariser Börse und auf Tradegate legte die Aktie von Edenred nach der Ankündigung um mehr als 14 Prozent zu (Stand 10:45 Uhr MESZ): Zertifizierung stärkt technologische Unabhängigkeit Im Zuge der Vereinbarung erhielt Edenred die offizielle …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE