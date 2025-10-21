Der Branchenverband ZVEH legt in einem Positionspapier dar, warum die mit dem Solarspitzengesetz geschaffenen Bestimmungen für die Steuerung von Photovoltaik-Anlagen nicht praxisgerecht sind. Auch für Betrieb und Erweiterung von Batteriespeichern müsse die nächste Energierechtsreform Anpassungen bringen. "So richtig und wichtig Anpassungen durch das Solarspitzengesetz sind, stellen sich in der Praxis mehrere Fragen infolge unklarer Formulierungen. " So lautet die Einschätzung des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) rund sechs Monate nach Inkrafttreten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
