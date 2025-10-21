Der Dax hat sich über die 24.000 Punkte zurückgekämpft und zeigt sich gut erholt. Der Schwächeanfall in der letzten Woche scheint überstanden.Die Blicke richten sich nach oben. Und in die USA. Die Quartalsberichtssaison nimmt hier Fahrt auf. Zahlreiche Unternehmen aus dem Technologiebereich veröffentlichen in den nächsten Tagen ihre Quartalsberichte. Die Qualität der Berichte dürfte maßgeblich die Stimmung an den Aktienmärkten beeinflussen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
