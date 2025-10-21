Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein militärisches Vorgehen im Gazastreifen angedroht. "Zahlreiche unserer nun großen Verbündeten im Nahen Osten und in den umliegenden Gebieten haben mir ausdrücklich, nachdrücklich und mit großem Enthusiasmus mitgeteilt, dass sie die Gelegenheit begrüßen würden, auf meine Bitte hin mit einer schweren Truppe nach Gaza zu gehen und 'unsere Hamas zurechtzurücken', wenn die Hamas sich weiterhin schlecht verhält und gegen ihre Vereinbarung mit uns verstößt", schrieb der US-Präsident am Dienstag auf seiner persönlichen Plattform.



Es bestehe noch Hoffnung, dass die Hamas das Richtige tun werde. "Wenn sie es nicht tun, wird das Ende der Hamas schnell, wütend und brutal sein", so Trump.



US-Vizepräsident JD Vance war am Dienstagmittag zu einem Besuch in Israel angekommen. Er soll dort Israels Premierminister Benjamin Netanjahu treffen und das gemeinsame Hauptquartier der israelischen und der US-Streitkräfte besuchen.





