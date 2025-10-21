New York - Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 46.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,1 Prozent auf 6.728 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.058 Punkte nach unten. Zuletzt hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab