Zürich - Der Dollar hat am Dienstagnachmittag weiter an Wert gewonnen. Am Markt war von einer generellen Stärke des Dollar gegenüber allen anderen wichtigen Währungen die Rede. Für ein positives Umfeld sorgten zum einen Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Zudem stützte die Hoffnung auf ein Ende des «Shutdowns» in den USA den Dollar. Zur Schweizer Währung verteuerte sich der «Greenback» auf 0,7947 nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab