Die Skoda Group hat mit dem ÖPNV-Unternehmen Dopravní podnik Ostrava einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 16 Batterie-Oberleitungsbussen unterzeichnet. Davon sind 14 Fahrzeuge fest bestellt, zwei weitere Teil einer Option. Die Auslieferung der Busse in die tschechische Stadt soll 2027 beginnen. Bei dem 268 Millionen tschechischen Kronen (ca. 11,02 Millionen Euro) teuren Auftrag für die tschechische Stadt Ostrava handelt es sich um zwölf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
