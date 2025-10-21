Während es an Weltbörsen immer weitere Rekorde zu vermelden gibt, hinken die Aktien der deutschen Autobauer weiterhin hinterher. Während sich die Vorzüge von Volkswagen und die Papiere von BMW im Jahresverlauf immerhin stabil gezeigt haben, verteuerten sich die Porsche-Aktien erneut deutlich. Und es gibt neue Hiobsbotschaften für die Branche. Denn die deutschen Automobilhersteller stehen womöglich vor einer neuen Halbleiterkrise. Wegen Problemen beim niederländischen Chiphersteller Nexperia könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär