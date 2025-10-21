Altendorf SZ - Die unter ihrem Markennamen Patent Medical auftretende Zircon Medical AG ist vom Fachmagazin "MedTech Outlook" als bester Hersteller von Zahnimplantaten 2025 in Europa ausgezeichnet worden. Das Implantatsystem Patent stellt einen Verbund zwischen Zahnfleich und Implantat her. Das Fachmagazin "MedTech Outlook" hat die Zircon Medical AG zum besten Hersteller von Zahnimplantaten 2025 in Europa gekürt. Das unter seinem Markennamen Patent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
