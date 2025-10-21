Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770) vollzieht einen radikalen Führungswechsel. Marco Giordani übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorstandsvorsitz. Der bisherige CEO Bert Habets tritt ab. Auch auf dem Finanzvorstandsposten gibt es einen Wechsel. Die Veränderungen erfolgen in gegenseitigem Einvernehmen. Neuer Chef kommt von MFE: Marco Giordani war bislang Finanzvorstand bei MFE-MEDIAFOREUROPE. Der italienische Medienkonzern hält eine bedeutende Beteiligung an ProSiebenSat.1. Bert Habets wird Giordani bis Jahresende beraten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Der Wechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
