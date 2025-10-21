Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) wagt den Sprung in ein komplett neues Geschäftsfeld. Der österreichische Spezialist für Hochleistungsmotoren will sich mit seiner neuen M12 Power Unit den globalen Markt für mobile Energieversorgung erschließen. Bis 2030 soll das neue Geschäft kumulierte Umsätze von deutlich über 100 Millionen Euro bringen. Mobile Kraftwerke für kritische Einsätze: Die M12 Power Unit ist eine kompakte Stromerzeugungseinheit, die 32 kVA Leistung bei nur 600 Kilogramm Gewicht liefert. Das klingt technisch, bedeutet aber einen echten Vorsprung gegenüber etablierten Wettbewerbern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
