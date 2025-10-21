DJ PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/21.10.2025/18:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent CA Immobilien Anlagen AG, Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: UBS Group AG Registrierter Sitz und Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 17.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0,22 0,02 0,25 101.171.601 Schwellenberührung Situation in der 0,81 3,08 3,89 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000641352 0 226.329 n/a 0,22 Summe: 226.329 0,22

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right of use over shares n/a At any time 215 0,00 Right to Recall of Lent shares n/a At any time 21882 0,02 Summe: 22.097 0,02

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert durch Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) Ziffer (%) 1 UBS Group AG n/a n/a n/a 2 UBS AG 1 n/a n/a n/a 3 UBS Switzerland AG 2 n/a n/a n/a 4 UBS Asset Management 2 n/a n/a n/a AG 5 UBS Asset Management 4 n/a n/a n/a Switzerland AG 6 UBS Fund Management 5 n/a n/a n/a (Switzerland) AG 7 UBS Fund Management 2 n/a n/a n/a (Ireland) Ltd. 8 UBS Asset Management 4 n/a n/a n/a (Europe) S.A. 9 UBS Asset Management 4 n/a n/a n/a (Australia) Ltd 10 UBS Europe SE 2 n/a n/a n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

With this disclosure in CA Immobilien Anlagen AG, UBS Group AG notifies the market about an isolated under-reporting issue which led to below mentioned disclosures not being submitted during the period from September 2024 to October 2024. The situation was caused by an erroneous trade booking involving an equity option, which was incorrectly recorded with CPI Europe AG (formerly Immofinanz AG) as the underlying issuer. The missing equity option position accounted for 1.60% of the voting rights in CA Immobilien Anlagen AG. Due to this oversight, UBS Group AG failed to report the following disclosures: 1. September 26, 2024 ? UBS crossed above the 5% threshold: o Cash Equities: 503,824 (0.47%) o Financial Instruments: 5,449,288 (5.12%) o Total: 5,953,112 (5.59%) 2. October 2, 2024 ? UBS crossed below the 5% threshold but remained above 4%: o Cash Equities: 714,101 (0.67%) o Financial Instruments: 4,264,543 (4.00%) o Total: 4,978,644 (4.67%) 3. October 18, 2024 ? UBS crossed below the 4% threshold: o Cash Equities: 761,855 (0.72%) o Financial Instruments: 1,816,598 (1.71%) o Total: 2,578,453 (2.42%) All UBS holdings were held indirectly through its subsidiaries. This disclosure serves as the corrective back-reporting. The position disclosed in sections 6 and 7 refer to current holdings of UBS Group AG as of 17.10.2025. Zurich, Switzerland am 21.10.2025

