Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
Tradegate
17.10.25 | 11:15
24,360 Euro
-0,49 % -0,120
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
24,40024,70018:55
24,42024,66018:55
Dow Jones News
21.10.2025 18:33 Uhr
150 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/21.10.2025/18:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent CA Immobilien Anlagen AG, Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: UBS Group AG Registrierter Sitz und Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 17.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     0,22          0,02                   0,25      101.171.601 
Schwellenberührung 
 Situation in der 0,81          3,08                   3,89 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000641352 0             226.329           n/a           0,22 
  Summe:                      226.329                        0,22

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments    Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Right of use over shares    n/a     At any time         215         0,00 
Right to Recall of Lent shares n/a     At any time         21882        0,02 
                             Summe:         22.097       0,02

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt      Direkt gehaltene   Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer       Name     kontrolliert durch Stimmrechte in Aktien   sonstige Instrumente (%)  beiden (%) 
                     Ziffer         (%) 
1       UBS Group AG              n/a           n/a             n/a 
2       UBS AG        1         n/a           n/a             n/a 
3       UBS Switzerland AG  2         n/a           n/a             n/a 
4       UBS Asset Management 2         n/a           n/a             n/a 
       AG 
5       UBS Asset Management 4         n/a           n/a             n/a 
       Switzerland AG 
6       UBS Fund Management 5         n/a           n/a             n/a 
       (Switzerland) AG 
7       UBS Fund Management 2         n/a           n/a             n/a 
       (Ireland) Ltd. 
8       UBS Asset Management 4         n/a           n/a             n/a 
       (Europe) S.A. 
9       UBS Asset Management 4         n/a           n/a             n/a 
       (Australia) Ltd 
10      UBS Europe SE    2         n/a           n/a             n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

With this disclosure in CA Immobilien Anlagen AG, UBS Group AG notifies the market about an isolated under-reporting issue which led to below mentioned disclosures not being submitted during the period from September 2024 to October 2024. The situation was caused by an erroneous trade booking involving an equity option, which was incorrectly recorded with CPI Europe AG (formerly Immofinanz AG) as the underlying issuer. The missing equity option position accounted for 1.60% of the voting rights in CA Immobilien Anlagen AG. Due to this oversight, UBS Group AG failed to report the following disclosures: 1. September 26, 2024 ? UBS crossed above the 5% threshold: o Cash Equities: 503,824 (0.47%) o Financial Instruments: 5,449,288 (5.12%) o Total: 5,953,112 (5.59%) 2. October 2, 2024 ? UBS crossed below the 5% threshold but remained above 4%: o Cash Equities: 714,101 (0.67%) o Financial Instruments: 4,264,543 (4.00%) o Total: 4,978,644 (4.67%) 3. October 18, 2024 ? UBS crossed below the 4% threshold: o Cash Equities: 761,855 (0.72%) o Financial Instruments: 1,816,598 (1.71%) o Total: 2,578,453 (2.42%) All UBS holdings were held indirectly through its subsidiaries. This disclosure serves as the corrective back-reporting. The position disclosed in sections 6 and 7 refer to current holdings of UBS Group AG as of 17.10.2025. Zurich, Switzerland am 21.10.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761062400929 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.