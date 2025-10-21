Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf der Stelle getreten. Im späten Handel konnte der Leitindex SMI seine frühen Verluste dank einer robusten Eröffnung der Wallstreet die Verluste noch abschütteln und beinahe die Nulllinie erreichen. Viel war nicht los, da die Investoren sich an die Seitenlinie zurückgezogen haben. «Es ist sehr, sehr ruhig», sagte ein Händler. Die Anleger würden gespannt auf die Gespräche zwischen den USA und China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
