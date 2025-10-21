© Foto: SOPA Images - Sipa USANach dem offenen Streit mit der Novo Nordisk Foundation treten Aufsichtsratschef Helge Lund und mehrere unabhängige Mitglieder ab. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll nun Klarheit bringen.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat für den 14. November eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, nachdem ein Machtkampf mit dem Mehrheitsaktionär, der Novo Nordisk Foundation, über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats eskaliert ist. Das Unternehmen erklärte, die Einberufung liege "im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre", nachdem eine Einigung mit der Stiftung nicht möglich gewesen sei. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Helge Lund, sein Stellvertreter …Den vollständigen Artikel lesen ...
