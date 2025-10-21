Der französische Kosmetikriese L'Oréal SA verzeichnet eine deutliche Erholung seines Geschäfts in China. Im dritten Quartal stieg der Umsatz in der Region Nordasien, angetrieben von einer wieder anziehenden Nachfrage nach Luxusprodukten. Trotzdem konnte der starke Aufschwung im wichtigsten asiatischen Markt die Anleger nicht vollständig überzeugen, da der Gesamtumsatz des Konzerns hinter den Schätzungen zurückblieb.China-Geschäft zieht anDas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de