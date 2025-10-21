Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge-Bereich, gab heute bekannt, dass Vodafone die Wind River Cloud Platform als den Container-as-a-Service (CaaS)-Layer für seine Open-RAN-Implementierungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern ausgewählt hat. Diese jüngste Zusammenarbeit markiert eine bedeutende Erweiterung der Open-RAN-Präsenz von Vodafone und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine offenere, flexiblere und energieeffizientere Netzwerkarchitektur an Tausenden von Standorten seiner Betriebsgesellschaften aufzubauen.

"Vodafone treibt die Zusammenarbeit in der Branche weiter voran, um das Potenzial von Open RAN zu verwirklichen. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft auszuweiten, um die nächste Welle groß angelegter Implementierungen zu ermöglichen", sagte Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Die Wind River Cloud Platform bietet die skalierbare, verteilte Cloud-Infrastruktur, die Service Provider benötigen, um die Netzwerke der nächsten Generation effizient zu betreiben."

Als bewährte Alternative zum herkömmlichen RAN ermöglicht die cloudbasierte Umgebung von Open RAN den Service Providern eine Umgestaltung ihrer Geschäftsmodelle, was zu einer potenziellen Senkung der Betriebskosten, einer günstigeren Energieeffizienz, neuen Anwendungsfällen und einem besseren Kundenerlebnis führt.

Basierend auf dem Open-Source-Projekt StarlingX bietet Cloud Platform eine Kubernetes- und containerbasierte verteilte Cloud-Architektur für die Entwicklung, Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von verteilten Edge-Netzwerken in großem Maßstab. Die Cloud-Plattform löst die komplexe Herausforderung für Service Provider, eine Cloud-native Infrastruktur für Core-to-Edge verteilte Cloud-Netzwerke bereitzustellen und zu verwalten und gleichzeitig die herkömmliche RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Implementierung zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Die Technologie von Wind River erstreckt sich über das gesamte Cloud-Kontinuum vom Kern bis zum äußersten Rand und spielt eine entscheidende Rolle bei mehreren globalen Meilensteinen der Telekommunikation, darunter:

Die weltweit erste erfolgreiche 5G-Datensitzung in einem vollständig virtualisierten Netzwerk

Die erste kommerzielle Open-RAN-Implementierung in Kanada

Die branchenweit größte Migration einer CaaS-Plattform auf ein 5G-Open-RAN-Netzwerk in der Telekommunikation.

Das erste vollautomatische Edge-Rechenzentrum für kommerzielle Dienste

Weitere Informationen über die Arbeit von Wind River im Bereich Telekommunikation finden Sie unter www.windriver.com/solutions/telecommunications.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251020221196/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com