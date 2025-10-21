DJ L'Oreal wächst im dritten Quartal schneller

Von Andrea Figueras

DOW JONES--L'Oreal hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Fortschritte machte der französische Kosmetikkonzern auf den beiden wichtigen Märkten USA und China. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 10,3 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis war das ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal hatte das vergleichbare Wachstum 2,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 10,45 Milliarden Euro etwas mehr erwartet.

CEO Nicolas Hieronimus sprach von einer "breiten" Erholung. Die Erholung in den beiden größten Märkten USA und China setze sich fort. "Ich bin zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr besser abschneiden als der Beauty-Markt insgesamt", so der CEO mit Blick auf den restlichen Jahresverlauf. L'Oreal hat sich ein Umsatzwachstum und eine höhere Profitabilität vorgenommen.

