© Foto: Paul Sakuma - dpaPayPal erhöht seine Beteiligung an Shopware auf 41 Prozent. Mit dem Schritt stärkt der Zahlungsriese seine Präsenz im europäischen E-Commerce.PayPal übernimmt den Anteil der Carlyle Group an der deutschen Digital-Commerce-Firma Shopware. Mit der Transaktion steigt PayPals Beteiligung von rund 11 Prozent auf etwa 41 Prozent, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg berichteten. Nach dem gestrigen Schlusskurs von 69,20 US-Dollar an der Nasdaq, ein Plus von 2,66 Prozent, fiel die Aktie von PayPal heute zum Börsenstart wieder unter 69 US-Dollar. Strategische Partnerschaft wird vertieft Im Februar 2022 hatten Carlyle Europe Technology Partners IV und PayPal 100 Millionen US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE