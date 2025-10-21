Netflix veröffentlicht nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal und will mit neuen Formaten zusätzliche Nutzergruppen erreichen. Der Fokus liegt auf Spielen, Podcasts, Werbung und intelligenten Technologien.Blick auf die Zahlen: Neue Metriken statt Abo-Fokus Am Dienstagabend legt Netflix seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Analysten erwarten einen Umsatz von rund elf Komma fünf Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
