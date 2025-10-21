Anfang November 2025 werden die Aktionär:innen auf der Tesla-Hauptversammlung über das beispiellose Bonuspaket im Volumen von einer Billion US-Dollar für CEO Elon Musk abstimmen. Jetzt, wo der Gegenwind schärfer wird, droht Musk mit Rücktritt. Mit einem Vermögen von über 450 Milliarden Dollar ist Elon Musk schon jetzt der reichste Mensch der jüngeren Geschichte. Die Billionen-Marke ist in Reichweite. So könnte der Tesla-CEO bei Erreichen - zugegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
