Teva und Prestige geben eine Lizenz- und Liefervereinbarung für die Vermarktung des von Prestige hergestellten Arzneimittels Tuznue ® bekannt, einem Biosimilar zu Herceptin ® (trastuzumab)

Die Europäische Kommission (EK) erteilte Tuznue ® im September 2024 die Marktzulassung

Die Partnerschaft vereint das Know-how beider Unternehmen im Bereich Biosimilars



TEL AVIV, Israel, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceuticals International GmbH, eine Tochtergesellschaft von Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA), hat mit Prestige Biopharma eine Lizenzvereinbarung über die Vermarktung von Tuznue® (trastuzumab), einem Biosimilar zu Herceptin®, in den meisten europäischen Märkten geschlossen.

Tuznue® ist für die Behandlung von Brustkrebs und metastasiertem Magenkrebs zugelassen. Die Europäische Kommission (EK) erteilte Prestige Biopharma im September 2024 die Marktzulassung für Tuznue®.

Im Rahmen der Lizenz- und Liefervereinbarung sicherte sich Teva die Rechte zur Vermarktung und zum Vertrieb von Tuznue® in den meisten europäischen Märkten und kann dabei auf sein umfangreiches Vertriebsnetz und seine bewährte Expertise im Bereich Biosimilars zurückgreifen. Prestige Biopharma ist für die Produktion und Bereitstellung in seinen EU-GMP-zertifizierten, hochmodernen Anlagen verantwortlich, die mit fortschrittlicher Einwegtechnologie ausgestattet sind.

"Wir engagieren uns leidenschaftlich für die Zukunft von Biosimilars und die Vorteile, die sie für Patienten und Gesundheitssysteme mit sich bringen", kommentierte Richard Daniell, Executive Vice President, European Commercial, Teva. "Dank unserer umfassenden kommerziellen Erfahrung mit Biosimilars und unserer breiten Vertriebs- und Marketingpräsenz in ganz Europa können wir Patienten dringend benötigte Medikamente bereitstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Prestige, um Tuznue® in Europa kommerziell erfolgreich zu machen."

"Wir freuen uns sehr darüber, mit Teva, einem weltweit führenden Biopharmaunternehmen, zusammenzuarbeiten und Tuznue® Patienten in ganz Europa zugänglich zu machen", so Lisa Park, CEO von Prestige Biopharma. "Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um Prestige Biopharma als weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen zu etablieren. Die umfassende Marktpräsenz von Teva wird die erfolgreiche Markteinführung von Tuznue® vorantreiben und gleichzeitig die Entwicklung unserer erweiterten Biosimilar-Pipeline einschließlich Bevacizumab und 14 weiterer Kandidaten beschleunigen." Die Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für das Biosimilar-Portfolio von Prestige und signalisiert Fortschritte bei der Ausweitung des Zugangs zu kostengünstigen Therapien in ganz Europa.

Über Tuznue®

Tuznue® ist ein Biosimilar zu Herceptin® (trastuzumab) und wurde entwickelt, um Patienten eine kostengünstigere therapeutische Alternative zu bieten. Es weist eine ähnliche Wirksamkeit und Sicherheit wie das Originalarzneimittel auf. Tuznue® ist für die Behandlung von Patienten mit HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs, HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und HER2-positivem metastasiertem Magenkrebs indiziert.

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd..

Über Prestige Biopharma

Das 2015 in Singapur gegründete biopharmazeutische Unternehmen Prestige Biopharma verfügt über ein diversifiziertes Portfolio und eine eigene GMP-konforme Produktionsstätte in Korea mit einer Kapazität von 154.000 Litern. Zu den zahlreichen Assets des Unternehmens zählen ein erstklassiges Antikörpermedikament und wichtige Biosimilars, die auf Blockbuster-Medikamenten basieren und sich derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.

Teva Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsführung basieren und erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass unsere zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "sollte", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "Ziel", "können", "prognostizieren", "Anleitung", "beabsichtigen", "planen", "glauben" und andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke im Zusammenhang mit einer Diskussion über die zukünftige Betriebs- oder Finanzleistung identifiziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die zu solchen Unterschieden führen oder dazu beitragen könnten, gehören Risiken in Bezug auf: unsere Fähigkeit, unsere Vereinbarung mit Prestige Biopharma über die Vermarktung von Tuznue® (trastuzumab), dem Biosimilar zu Herceptin®, in den meisten europäischen Märkten effektiv umzusetzen; unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auf dem europäischen Markt; unsere Fähigkeit, uns erfolgreich auf dem Markt zu behaupten, einschließlich unserer Fähigkeit, zusätzliche pharmazeutische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten; unsere Fähigkeit, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich der profitablen Vermarktung unseres Biosimilar-Portfolios, sei es organisch oder durch Geschäftsentwicklung; sowie andere Faktoren, die in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das zweite Quartal 2025 und in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte "Risikofaktoren" und "Zukunftsgerichtete Aussagen", erörtert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Daher übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hier enthaltene Informationen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

