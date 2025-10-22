Mit dem Kauf der Springer-Mine, also dem Einstieg in das Wolframgeschäft, hat Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) den absoluten Zahn der Zeit getroffen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aktuell gibt es wohl kein Metall, das vor allem in den USA, höher priorisiert wird. Daher hat es uns auch nicht sonderlich gewundert, dass die aktuelle Pressemeldung der Gesellschaft am Finanzmarkt für großes Aufsehen gesorgt hat.

Der aktuelle Erwerb einer Wolfram Mine inkl. der Verarbeitungsinfrastruktur in Nevada gibt Blue Moon (WKN: A413T9) einen enormen positiven Impuls!

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) war bislang unter den deutschsprachigen Investoren noch nicht sonderlich bekannt. Mit allerdings der jüngsten Akquisition konnte sich das Management aber mächtig Gehör unter Aktionären verschaffen. Entsprechend positiv reagierte der Finanzmarkt auf das Vorhaben der Gesellschaft. Das Unternehmen steht zweifelsohne vor einer sehr spannenden Zukunft. Denn…

Aktuell gibt es in den USA keine aktive Wolfram-Mine!

Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber seit 2015 gibt es in den USA keine aktive Mine für Wolfram, wie man auch der Grafik entnehmen kann. Die Sangdong Mine von Almonty Industries wird die nächste Mine werden, die in den kommenden Jahren in Produktion geht, allerdings nicht in den USA, wo man sie bestimmt gerne hätte, sondern in Yeongwol-gun, Provinz Gangwon (Südkorea) - rund 187-190 km südöstlich von Seoul.

Quelle: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2024

Bislang war es schlicht einfacher und günstiger das wertvolle Metall in China einzukaufen. Doch vor 10 Jahren war es auch undenkbar, dass Russland in Europa gegen ein anderes Land in den Krieg zieht und damit politisch zwei Lager schaffen würde. Da China zwar nicht aktiv involviert ist, aber trotzdem schweigend an der Seite Russlands steht, wurde hier nicht nur geopolitisch ein neues Zeitalter eingeläutet, sondern auch wirtschaftlich und vor allem militärisch.

Und die Macht und das Gewicht Chinas gerade im Bereich Wolfram und REE ist nicht zu unterschätzen, mit einer Wolfram-Produktion von 63.000 Tonnen. Damit liegt der Anteil an der weltweiten Gesamtproduktion von gerade einmal 78.000 Tonnen bei fast 81%!

Daher ist es in den Augen der US-Regierung natürlich undenkbar, sich bei kritischen Metallen wie z.B. Wolfram oder Seltenen Erden von China abhängig zu machen, vor allem da Wolfram sich durch den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle auszeichnet und dadurch gerade für die Raumfahrt und Rüstungsindustrie unersetzlich ist.

Aus diesem Grund unternimmt die US-Regierung alle Anstrengungen, um den heimischen Abbau von Wolfram, aber auch Seltenen Erden (REE) wieder zu etablieren. Mit der aktuellen Akquisition der Wolfram Mine in Nevada, die übrigens auch signifikantes REE-Potenzial beherbergt, sich technisch in einem technisch guten Zustand befindet und auch mit einem überschaubarem Aufwand wieder in Produktion gehen könnte, wird Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) zu einem systemkritischen Unternehmen, welches durch die Regierung besonders gefördert wird.

Blue Moon strebt eine Reaktivierung der Wolfram Mine in Nevada an!

Das Springer-Minen-Gebiet umfasst rund 11.280 Acres mit bestehenden Mineralienrechten. Die Ressourcenschätzungen basieren auf historischen Daten, und besagen etwa 355.000 Tonnen in der angezeigten Ressourcen-Kategorie mit einem durchschnitts Gehalt von 0,537% WO3 sowie 1.934.600 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 0,493% WO3. Dies sind gute Voraussetzungen für eine Reaktivierung der Mine. Doch das Management ist sich sicher, dass durch ein entsprechendes Bohrprogramm die aktuelle Ressource nochmals signifikant erweitert werden kann. Dies würde dem Unternehmen nochmals einen unglaublichen Impuls geben. Wo so etwas hinführen kann, zeigt eindrucksvoll der Chartverlauf von Almonty Industries oder American Tungsten.

Quelle: Wallstreet Online.de; Bearbeitet Autor (Stand 19.10.2025)

Dank der genailen jüngsten Übernahme verfügt Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) nun über vieraussichtreiche Projekte, die in den nächsten Jahren in Produktion gehen könnten.

Quelle: Blue Moon Metals Inc. (Präsentation)

Das Projekt, bei dem bereits nächstes Jahr eine Produktionsentscheidung fallen soll ist die (Cu-Ag-Au) Liegenschaft Nussir in Norwegen.

Nussir Produktionsentscheidung schon 2026!

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) verfügt aktuell über drei äußerst werthaltige und weit vorangeschrittene Projekte. Eines davon ist das norwegische Kupfer-, Gold,-Silber-Projekt Nussir. Blue Moon ist im vollständigen Besitz der Kupferlagerstätten Nussir und Ulveryggen in der Region Finnmark sowie der dazugehörigen Infrastruktur im Industriegebiet Øyen, das direkt an einen ganzjährig eisfreien Hafen angrenzt. Im Juni 2025 begann der Bau eines rund 2.500 Meter langen Explorationsschachts auf Nussir. Eine erste Machbarkeitsstudie und Produktionsentscheidung soll bereits in 2026 erfolgen.

Quelle: Blue Moon Metals Inc. (Homepage)

Die Lagerstätte enthält laut NI 43-101 eine etwa 2,7 Mio. Tonnen gemessene, 26 Mio. Tonnen angezeigte sowie 32 Mio. Tonnen geschlussfolgerte Kupfer-Ressourcen. In den 1970er-Jahren wurde in der Region bereits Kupfer im Tagebau gefördert. Blue Moon übernahm das Projekt im Februar 2025 von Nussir ASA, das über zwei Jahrzehnte lang an der Erschließung arbeitete. Zusätzlich wurden im März 2025 Hafenanlagen, Abbauinfrastruktur und weitere Konzessionsflächen erworben. Der Standort bietet Zugang zu Wasser, günstiger erneuerbarer Energie und nahegelegenen Handelshäfen

Quelle: Blue Moon Metals Inc. (Präsentation)

Blue Moon sieht großes Potenzial zur Erweiterung der Ressourcenbasis im Nussir-Projekt. Geplant ist die genauere Erkundung unzureichend gebohrter Zonen entlang eines 10 km langen Trends sowie hochgradiger Bereiche mit über 2% Kupferäquivalent.

Zudem sollen neue potenzielle Lagerstätten in Parallelzonen und unterhalb früherer Tagebaue untersucht werden. Auch eine geochemische Anomalie zwischen alten Gruben und dem Nussir-Gebiet wird gebohrt. Parallel testet das Unternehmen eine innovative Erzsortiertechnologie, die Abfall reduzieren und Effizienz steigern könnte. Vor der endgültigen Bauentscheidung werden umfangreiche Untertagebohrungen, Probebergbau und Optionen zur Rückstandslagerung geprüft.

Analysten von Canaccord und Scotia sehen enormes Potenzial in Blue Moon Metals!

Das zusätzliche Engagement im amerikanischen Wolfram Bereich, hat der Markt sehr positiv aufgenommen. Diese Top Meldung veranlasste auch die Analysten von Canaccord und Scotia umgehend zu reagieren. Dabei wurde das Kursziel von Canaccord auf 6 CAD und bei Scotia auf 5,75 CAD erhöht. Betrachtet man den Schlusskurs von 3,39 CAD vor der kurzen Handelsaussetzung, dann entspräche das einem Potenzial von mehr als 75%. Vor allem der geringere Zeitaufwand, das reduzierte Risiko und die deutlich niedrigeren Kosten zur Belebung der Springer Mine und Mühle, im Gegensatz zu einem Neubau, haben die Analysten überzeugt.

Fazit: Projekttechnisch sehr weit fortgeschritten, doch Kurstechnisch noch in den Kinderschuhen!

Das Management von Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) hat seine Hausaufgaben erledigt. Das diese auch korrekt waren, beweist der jüngste Super-Coup, er die Investorennachfrage anheizt und die positive Einschätzung verschiedenster Analysten auf den Plan ruft.

Das Unternehmen bringt somit alle Voraussetzungen mit, zu den outperformern im Markt zu gehören, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass der zeitliche Horizont, bis die ersten Projekte in Produktion gehen können, sehr überschaubar ist.

Die Nasdaq Notierung ab dem ersten Quartal 2026 wird dann auch die amerikanischen Investoren für das Unternehmen begeistern, dies könnte zusätzlichen Schub für Blue Moon Metals (WKN: A413T9) bedeuten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen: Blue Moon, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/tungsten-market, U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2024: TUNGSTEN

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

