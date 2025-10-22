Rieter AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Rieter Investor Update 2025 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



22.10.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung .

Die Medien- und Investorenpräsentation finden Sie unter: Medienmappe



Freundliche Grüsse



Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication