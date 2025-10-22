von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Müller, zuerst eine Verständnisfrage: Was genau sind Flugbücher? Philippe Müller: Ein Flugbuch ist die offizielle Dokumentation aller Flüge eines Piloten oder einer Pilotin. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dieses lückenlos zu führen, da es die Grundlage für zahlreiche Prozesse bildet, etwa für die Erteilung und Erneuerung von Pilotenlizenzen, den Nachweis gegenüber Versicherungen oder die Einhaltung regulatorischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab