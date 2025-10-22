Die Aktienkurse der fünf großen US-Technologieriesen Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook), Amazon und Microsoft präsentieren sich weiterhin in einer starken Verfassung. Dementsprechend konnte der GAFAM Index zuletzt deutlich zulegen. Er steht nach der herben Korrektur im April im Zuge von Trumps Zollandrohungen wieder kurz vor einem neuen Rekordhoch. Das bisherige Rekordhoch wurde am 4. Februar bei 683 Punkten erreicht. Nachdem es im April zum Rutsch kurzzeitig bis auf 481 Zähler nach unten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
