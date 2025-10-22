Mehrere US- und Tech-Schwergewichte haben jüngst gemischte Zahlen vorgelegt. Bei Netflix drückten ein Steuerstreit in Brasilien und verfehlte Gewinnerwartungen die Stimmung, obwohl Umsatz und Cashflow weiter stark sind. Amazon überzeugt mit steigenden Gewinnen und robustem Cloud-Geschäft, der Ausblick bleibt positiv. Airbnb überraschte mit seiner Entscheidung, auf Alibabas KI-Modell Qwen statt ChatGPT zu setzen - ein Signal für den wachsenden Einfluss chinesischer Technologie. Adidas hob dank starker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
