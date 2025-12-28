In den RuMaS-Trading-Tipps vom letzten Sonntag wurde auf das Unternehmen TeamViewer aufmerksam gemacht. Die Aktie hatte sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem Jahreshoch entfernt, nach einer Phase starker Kursverluste zeigte sich eine Seitwärtsbewegung, die als mögliche Bodenbildung interpretiert werden kann. Ferner hatten wir geschrieben, dass diese Entwicklung auf eine erste Stabilisierung hindeutet, aber das derzeit klare charttechnische ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.