NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich aus, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Der Zwischenbericht des Streaminganbieters beinhalte für die Markterwartungen aber nicht viel Veränderungspotenzial - diese könnten nun ein wenig sinken. Für das Programmangebot im Schlussquartal sehe es aber gut aus. Außerdem dürften die Signale im Fokus stehen, dass Netflix die Tür für selektive Zukäufe offen halte - bisher habe das Unternehmen keine größeren Akquisitionen getätigt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT





ISIN: US64110L1061





