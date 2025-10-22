© Foto: Netflix MediaNetflix verfehlt wegen eines Steuerstreits und daraus resultierender hoher Aufwendungen in Brasilien die Gewinnerwartungen. Die Aktie fällt nach Börsenschluss deutlich, obwohl das Werbe- und Abo-Geschäft weiter wächst.Netflix konnte im dritten Geschäftsquartal zwar den Umsatz deutlich steigern, blieb beim Gewinn jedoch wegen unerwartet hoher Steueraufwendungen in Brasilien deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie verlor nach Börsenschluss rund 7 Prozent. Der Streaming-Pionier erklärte, die unerwartet hohen Aufwendungen stünden im Zusammenhang mit einem Steuerechtsstreit in Brasilien. Konkret gehe es um eine Steuer in Höhe von zehn Prozent auf alle Zahlungen brasilianischer …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE