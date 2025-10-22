Eine Auswahl an ThinkCentre neo-Desktops, die kleine und mittelständische Unternehmen in die nächste Ära der KI-Leistung führen

Lenovo hat seine neue Generation von ThinkCentre-Desktop-PCs der nächsten Generation mit künstlicher Intelligenz vorgestellt, die mit AMD Ryzen AI 300-Prozessoren mit einer integrierten NPU-Leistung von bis zu 50 TOPS ausgestattet sind: den optimierten ThinkCentre neo 55a Gen 6 All-in-One (AIO), den ThinkCentre neo 55s Gen 6 mit kleinem Formfaktor und den kompakten ThinkCentre neo 55q Gen 6. Die ThinkCentre neo Gen 6 Desktop-Familie wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, die ihre Produktivität mit KI steigern möchten. Sie bietet ein einzigartiges Copilot+ PC-Erlebnis1, herausragende Leistung, Flexibilität und Erweiterbarkeit sowie Effizienz und Support für ein beruhigendes Gefühl.

ThinkCentre desktop next-gen AI PCs powered by AMD Ryzen AI 300 Series processors

"KI hat die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, verändert, tut dies weiterhin und wird dies auch in Zukunft tun 90 Prozent2 der Unternehmen planen oder prüfen in diesem Jahr die Einführung von KI-gestützten PCs", erklärte Sanjeev Menon, Vice President und General Manager, Worldwide Desktop Business in der Intelligent Devices Group von Lenovo. "Lenovo unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, durch unser umfangreiches KI-Portfolio intelligenter, effizienter und noch produktiver zu werden. Die neue Lenovo ThinkCentre neo 55 Gen 6-Familie von Desktop-KI-PCs bietet eine einzigartige Auswahl, die sich mit personalisierten KI-Erlebnissen, stabiler Leistung, Skalierbarkeit und Datensicherheit an individuelle Geschäftsanforderungen anpasst."

KI in AIO

Der ThinkCentre neo 55a Gen 6 All-in-One-Desktop ist ein markantes Statement in Sachen schlankes Design und die ideale Wahl für Unternehmen, die eine übersichtliche KI-Leistung ohne externen Monitor oder unansehnliche Kabel benötigen. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen AI 300 Series Prozessor mit integrierter NPU, bis zu 32 GB DDR5-Speicher3 und bis zu 1 TB SSD-Speicher3, zeichnet sich der AIO durch ein 23,8-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz4 und einer sRGB-Abdeckung von 99 für scharfe Bilder aus.

Der ThinkCentre neo 55a Gen 6 eignet sich ideal für kompakte Räume oder gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche und verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera sowie Lenovo Smart Meeting Tools, eine Reihe von Lösungen, die Meetings nahtloser, produktiver und sicherer gestalten, darunter die Erstellung digitaler Avatare, KI-Rauschunterdrückung zum Herausfiltern unerwünschter Geräusche und zur Gewährleistung einer klaren und natürlichen Stimme des Sprechers sowie Gesichts- und Gruppenverfolgung, die automatisch zoomt, schwenkt oder erweitert, um sicherzustellen, dass der Sprecher oder die Gruppe immer im Mittelpunkt steht. Dieser All-in-One-PC verfügt über Lenovo AI Now, einen persönlichen, geräteinternen KI-Assistenten, der die Produktivität maximiert, indem er dem Benutzer hilft, Dateien zu finden, Dokumente zusammenzufassen und zu entwerfen und vieles mehr. Er ist mit beeindruckendem Audio von Dolby ausgestattet, das von Harman abgestimmt wurde, und verfügt über einen integrierten eShutter, der die Kamera physisch blockiert, um die Privatsphäre zu schützen.

Klein trifft auf KI

Der ThinkCentre neo 55s Gen 6 ist ein Desktop-PC der nächsten Generation mit kleinem Formfaktor und bietet Mitarbeitern kleiner und mittlerer Unternehmen die Leistungsfähigkeit eines AMD Ryzen AI 300 Series-Prozessors. Dieser Desktop-PC wurde für Multitasking und KI-Funktionen entwickelt und kombiniert leistungsstarke Grafikoptionen mit bis zu 4 GB AMD Radeon RX 6400 oder bis zu 6 GB NVIDIA® GeForce RTX 305055 mit der zukunftsfähigen Konnektivität von Wi-Fi 76 und der Möglichkeit, mehrere Monitore und alle Peripheriegeräte gleichzeitig anzuschließen. Der Desktop-PC wurde ebenfalls verantwortungsbewusst hergestellt, mit einem Gehäuse aus 85 PCC-recyceltem ABS-Kunststoff, und ist nach ENERGY STAR® 9.0 und TÜV Ultra Low Noise zertifiziert. Für Unternehmen, die noch weiter gehen möchten, bietet Lenovo CO2-Kompensationsdienste an, um die geschätzten CO2-Emissionen über den durchschnittlichen Lebenszyklus Ihres Geräts durch den Kauf von Zertifikaten auszugleichen, die verifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. Lenovo bietet auch Asset Recovery Services an, um eine verantwortungsvolle Geräteentsorgung und Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Große KI, geringer Platzbedarf

Das ThinkCentre neo 55q Gen 6 ist kompakt und dennoch leistungsstark. Es kann hinter einem Monitorbildschirm versteckt werden und gleichzeitig komplexe KI-Aufgaben bewältigen. Mit einer Länge von nur 183 mm und einem Gewicht von etwa 1,13 kg kann der Desktop-PC an nahezu jedem Ort eingesetzt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Er verfügt über einen AMD Ryzen AI 300-Prozessor, bis zu 64 GB DDR5-Speicher3 und bis zu 2 TB SSD-Speicher3. Trotz seiner kompakten Größe ist dieser Desktop-PC ein Multitasking-Gerät, das mit einer Vielzahl von Anschlüssen ausgestattet ist, bis zu drei 4K-Monitore unterstützt und die Möglichkeit bietet, einen zusätzlichen COM-, HDMI-, VGA-, DP- oder LAN-Anschluss mit einem zusätzlichen Punch-out-Port für noch mehr Konnektivität hinzuzufügen. Der ThinkCentre neo 55q Gen 6 verfügt über einen Rahmen aus zu 85 recyceltem Kunststoff und wird in einer kunststofffreien Verpackung geliefert10

Als Teil der Copilot+ PC1-Produktreihe bieten die ThinkCentre neo 55 Gen 6-Desktops einzigartige Copilot+ PC-Erfahrungen, darunter eine verbesserte Windows-Suche, Click to Do und Agent in den Einstellungen. Diese KI-gestützten Funktionen erleichtern das Auffinden von Informationen, das Ergreifen schneller Maßnahmen und die Personalisierung Ihrer Windows 11-PC-Erfahrung9

Die neuen ThinkCentre neo Gen 6-Desktops von Lenovo sind mit Lenovo Vantage ausgestattet, einer proprietären Anwendung, die bei der Verwaltung und Optimierung von Software-, Hardware- und Systemeinstellungen unterstützt. Mit Lenovo Vantage können Benutzer die Systemleistung überwachen, Updates planen, Geräteeinstellungen anpassen und vieles mehr alles bequem von einem Ort aus. Darüber hinaus werden sie durch Lenovo ThinkShield unterstützt, eine umfassende End-to-End-Sicherheitslösung, die Hardware und Software zum Schutz Ihrer Daten kombiniert, sowie durch einen fTPM- oder dTPM 2.0-Chip, der Passwörter und Daten verschlüsselt.

Für zusätzliche Sicherheit wird die neue Desktop-Produktfamilie mit Lenovo Premier Support Plus geliefert, einem preisgekrönten Programm, das rund um die Uhr direkten Zugang zu erfahrenen Technikern für die Fehlerbehebung, einen KI-fähigen Support-Service, der Unternehmen dabei unterstützt, KI schneller einzuführen und schneller Ergebnisse zu erzielen, und vieles mehr bietet.

Preise und Verfügbarkeit7

Der Lenovo ThinkCentre neo 55a Gen 6 ist ab sofort zu einem voraussichtlichen Startpreis von 549 USD erhältlich

Der Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 wird voraussichtlich zu einem Startpreis von 499 USD erhältlich sein

Der Lenovo ThinkCentre neo 55s Gen 6 ist ab sofort zu einem voraussichtlichen Einstiegspreis von 479 USD erhältlich

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit seiner klaren Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller ausgebaut und verfügt über ein umfassendes Portfolio an KI-fähigen, KI-vorbereiteten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in bahnbrechende Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle Menschen überall. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

