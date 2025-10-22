ETH explodiert - Republic sichert sich 100 Mio. USD ganz ohne Verwässerung

Anzeige / Werbung

Ethereum erreicht neue Allzeithochs - Republic positioniert sich als Infrastrukturgigant

Dieser Artikel wird im Auftrag von Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT | FSE: 7FM0 | WKN: A41AYF) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

Ethereum, die zweitgrößte Blockchain der Welt, erlebt derzeit einen historischen Aufschwung. In den vergangenen sechs Monaten ist der Preis von ETH um unglaubliche +145,45% gestiegen - ein Wertzuwachs von 2.297,34?USD, der das Netzwerk an die Spitze der Web3-Innovation katapultiert hat.

Doch während Krypto-Investoren feiern, wird hinter den Kulissen der Infrastruktur gebaut. Und Republic Technologies Inc. steht nun im Rampenlicht.



Am 18. Oktober 2025 verkündete das Unternehmen eine der größten nicht verwässernden Blockchain-Finanzierungen des Jahres: eine geplante gesicherte wandelbare Anleihe in Höhe von bis zu 100 Mio. US-Dollar, mit einer sofortigen Ersttranche von 10 Mio. USD. Ziel: den Ausbau der hauseigenen Ethereum-Validator-Infrastruktur und den Markteintritt der unternehmenseigenen Attestierungsplattform.

Das neue Kapitalmodell: Sicherheiten statt Verwässerung

Republics vorgeschlagene Finanzierung ist ein Lehrbuchbeispiel für strategisches, kapitaleffizientes Wachstum:

Volumen : Bis zu 100 Mio. USD Gesamtfazilität

: Bis zu 100 Mio. USD Gesamtfazilität Initialtranche : 10 Mio. USD beim ersten Abschluss

: 10 Mio. USD beim ersten Abschluss Laufzeit : 24 Monate

: 24 Monate Zinssatz : 0% - vollständig zinsfrei

: 0% - vollständig zinsfrei Original Issue Discount (OID) : 10%, d.h. Republic erhält netto 90% des Nennwertes

: 10%, d.h. Republic erhält netto 90% des Nennwertes Sicherheiten : Ethereum im Gegenwert von 12 Mio. USD (zum Referenzpreis bei Abschluss der Ersttranche)

: Ethereum im Gegenwert von 12 Mio. USD (zum Referenzpreis bei Abschluss der Ersttranche) Wandlungsrecht: Der Investor kann die Notes zu Marktpreisen in Stammaktien wandeln, jedoch unterliegt dies den CSE-Richtlinien zu Mindestpreisen

Das bedeutet: Republic erhält direkten Zugang zu signifikantem Wachstumskapital - ohne sofortige Ausgabe neuer Aktien und ohne Zinsbelastung. Stattdessen dient Ethereum als Sicherheitenreserve und gibt Investoren Vertrauen.

Was macht Republic überhaupt?

Republic Technologies entwickelt eine Attestierungsplattform auf Ethereum-Basis. Diese Plattform wird es Institutionen ermöglichen, digitale Verifizierungen und Nachweise auszustellen - sogenannte on-chain attestations. Anwendungen reichen von:

Compliance-Checks und regulatorischer Nachweisführung

Verifizierungen im Gesundheitswesen (z. ?B. Impfnachweise, Diagnosen)

Supply-Chain-Nachweise (z. ?B. Herkunftsnachweise f ür Rohstoffe oder CO 2-Zertifikate)

Finanz- und Identitätsverifizierungen (KYC, AML, etc.)

Das Herzstück des Systems sind Ethereum-Validatoren, die Blöcke vorschlagen, Transaktionen bestätigen und kryptografische Signaturen ("Attestierungen") generieren. Republic betreibt diese Validatoren selbst - abgesichert durch ein ETH-Treasury, das durch die heutige Finanzierung gestärkt wird.

Ethereum als Geschäftsmodell: Nachhaltige Einnahmen durch Infrastruktur

Validatoren sind keine Spekulationsobjekte - sie sind Infrastruktur. Durch den Betrieb von Validatoren erwirtschaftet Republic laufende Netzwerkbelohnungen in ETH und sichert gleichzeitig die technische Basis seines Angebots.

Was das bedeutet:

Staking-Erträge : ETH-Validatoren erhalten für ihre Arbeit ETH-Belohnungen

: ETH-Validatoren erhalten für ihre Arbeit ETH-Belohnungen Transaktionsgebühren : Validatoren partizipieren an Gas Fees

: Validatoren partizipieren an Gas Fees Skalierbares Geschäftsmodell: Mehr Nachfrage nach Attestierungen = mehr Validatoren = mehr Einnahmen

Dank der niedrigen Betriebskosten und der hohen Skalierbarkeit sind Validatoren ein exzellenter Cashflow-Baustein - besonders in einer Welt, in der immer mehr Prozesse auf Blockchains abgebildet werden.

Sicherheit auf Bankenniveau: Partnerschaften mit Fireblocks & FalconX

Im Vorfeld dieser Finanzierung hat Republic zwei strategische Partnerschaften abgeschlossen:

Fireblocks - ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Verwahrung und Risikomanagement. Republic nutzt nun Fireblocks' MPC-Custody, Hardware-Backups und Compliance-Engines, um sein ETH-Treasury und seine Validatoren abzusichern. FalconX - eine institutionelle Prime-Brokerage für digitale Assets. FalconX bietet Republic Zugang zu Liquidität, ETH-Handel und Treasury-Management - inklusive Ausführung, Risikomanagement und Marktintegration.

Diese beiden Partnerschaften sind nicht nur technische Upgrades - sie sind ein Institutionalisierungssignal. Sie zeigen, dass Republic bereit ist, nicht nur im Krypto-Ökosystem, sondern auch in regulierten Märkten eine führende Rolle zu spielen.

Warum diese Finanzierung gerade jetzt so wichtig ist

Makrotrend Ethereum: ETH steht bei über 3.800 USD - nahe Allzeithoch. Die Ethereum-Roadmap (Danksharding, Layer 2, EIP-4844) verspricht weiteres Wachstum. Web3-Infrastruktur im Aufschwung: Mit dem Aufstieg tokenisierter Realwelt-Assets (RWAs), CBDCs und dezentraler Identitäten (DIDs) steigt die Nachfrage nach skalierbaren Attestierungssystemen. Risikokapital trocknet aus: In einem Markt mit sinkender VC-Finanzierung sind strukturell gesicherte, nicht verwässernde Deals wie dieser extrem wertvoll. Wettbewerbsvorteil durch frühzeitige ETH-Reserven: Republic sichert sich ETH zu heutigen Preisen und kann diese zur Aktivierung von Validatoren einsetzen - ein strategischer Move, bevor Gas Fees und Staking-Kosten weiter steigen.

Wie geht es jetzt weiter?

Laut Unternehmensangaben steht der Abschluss der Ersttranche (10 Mio. USD) kurz bevor. In den kommenden Monaten ist Folgendes zu erwarten:

Go-Live der ersten Attestierungsservices mit Pilotkunden aus regulierten Sektoren

mit Pilotkunden aus regulierten Sektoren Skalierung des Validatorennetzwerks - betrieben über Fireblocks und versorgt durch FalconX

- betrieben über Fireblocks und versorgt durch FalconX Aufbau eines Treasury-Management-Dashboards, um ETH-Einsatz, Belohnungen und Plattform-Nutzung transparent darzustellen

Fazit: Republic ist kein Krypto-Startup - es ist ein Infrastrukturprovider

In einem Markt, der oft von Hype und Volatilität dominiert wird, präsentiert sich Republic als durchdachtes, unternehmerisch diszipliniertes Projekt mit:

skalierbarem Geschäftsmodell ,

, nicht verwässernder Finanzierung ,

, technologischer Tiefe ,

, und strategischer Klarheit.

Diese Kombination ist selten - und angesichts der Ethereum-Makrodynamik möglicherweise sehr profitabel.

Für Investoren, die auf reale Anwendungen von Blockchain-Technologie in regulierten Märkten setzen - und nicht nur auf spekulative Token - könnte Republic Technologies eines der relevantesten Projekte im Ethereum-Ökosystem werden.

Ethereum erreicht neue Höchststände. Republic baut das Fundament darunter.



