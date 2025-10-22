HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Andres Castanos-Mollor schraubte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für 2026 deutlich nach unten. Nach dem wohl schleppenden laufenden Jahr gebe es trotz der deutschen Milliarden-Investitionen in die Konjunktur keine Hinweise auf eine Trendwende bei der Nachfrage 2026. Zudem könnte der Chemiekonzern aus dem für 2026 angekündigten, möglichen Verkauf seines Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Envalior erst 2028 Einnahmen generieren, erinnerte der Experte an eine Vereinbarung aus dem September mit dem Lanxess-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent./rob/gl/ag



ISIN: DE0005470405





