Spektakulär ist der Börsengang von TKMS verlaufen. Nach dem ersten Kurs zu 60 Euro notierte die Aktie zwischenzeitlich sogar dreistellig, ehe sich die Marinetochter von Thyssenkrupp jetzt bei knapp 80 Euro vorerst eingependelt hat. Mittlerweile haben sich auch die ersten Analysten mit ihren Zielen zu Wort gemeldet.Besonders bullish ist dabei MWB Research mit einer Kaufempfehlung und Kursziel 100 Euro. Viele andere Experten sind etwas vorsichtiger gestimmt und sehen den Börsenneuling auf dem aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
