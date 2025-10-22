Die Aktie des Dating-App-Anbieters Bumble hat zu kämpfen. Trotz zahlreicher Herausforderungen deuten fundamentale Kennzahlen aber auf eine erhebliche Unterbewertung hin - was für spekulativ orientierte Anleger eine spannende Einstiegschance darstellen könnte. Bumble wird derzeit mit einem Unternehmenswert/EBITDA-Multiple von etwa 5 sowie einem Kurs/Free Cashflow-Verhältnis von rund 4 gehandelt - beides deutet auf eine starke Unterbewertung hin. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
