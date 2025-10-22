NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend gute operative Nettoergebnis der Bank gehe auf höhere Handelserträge, niedrigere Kosten und geringere Rückstellungen zurück, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen sollte sich aber wenig ändern. Der Fokus der Anleger dürfte auf dem Ende der Kapitalausschüttungsstory bleiben, wobei er weiterhin eine gute Profitabilitäts- und Ausschüttungsentwicklung erwarte. Dazu sei die Aktie immer noch attraktiv bewertet./rob/gl/ag



